هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب كردستان غرب ايران

2019/06/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية بقوة ” 4.1 “درجات على مقياس ريختر فجر اليوم الخميس ضواحي قرية شوئيشة التابعة لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب ايران .ونقل الاعلام الرسمي الايراني عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله, ان هذه الهزة وقعت في الساعة 3 و 51 دقيقة و 55 ثانية بالتوقيت المحلي (الحادية […]

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