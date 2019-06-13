قرقاش يؤكد موقف الإمارات الثابت بدعم استقرار المنطقة

2019/06/13 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أمس الأربعاء الأمينة العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي هيلغا شميد.

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