نائب عن صلاح الدين: هذه الايادي تقف وراء حرائق بساتين الحنطة

2019/06/13 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..بينت النائب عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب، الخميس، ان داعش الارهابي ومن يدعمه اضافة الى مخططات بعض اصحاب البساتين تقف خلف حرق مزارع الحنطة.وقالت النائب عن محافظة صلاح الدين، في تصريح لـ /المعلومة/، إن “هناك حربا اقتصادية لتدمير الخبز العراقي الذي يمثل الغذاء الرئيسي للشعب، حيث يقف خلف ذلك […]

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