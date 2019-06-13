التربية تحذر طلبة المتوسطة من “مواقع” تنشر اسئلة وهمية

2019/06/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذرت وزارة التربية ،اليوم الخميس، طلبة المرحلة المتوسطة من التعامل مع مواقع تنشر أسئلة وهمية، مبينة أنها تـهـدف الى التشويش على ذهن الطالب.وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن، إن “وزارته تدعو طلبة الثالث المتوسط الى “عدم التواصل والتعامل مـع المــواقــع الالـكـتـرونـيـة الـوهـمـيـة المـنـتـشـرة على الشبكة العنكبوتية المعلوماتية، والتي اكـدت […]

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