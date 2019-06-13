التربية تحذر الطلبة من التعامل مع مواقع تنشر أسئلة وهمية

2019/06/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حذرت وزارة التربية، اليوم الخميس، طلبة المرحلة المتوسطة من التعامل مع مواقع تنشر أسئلة وهمية، مبينة أنها تـهـدف الى التشويش على ذهن الطالب.

وقال

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