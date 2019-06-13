السلطات السويدية تطرد عراقياً عبَّر عن دعمه لمجرمي

2019/06/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قررت مصلحة الهجرة السويدية، طرد ثلاثة أجانب بينهم عراقي، بعد فترة وجيزة من احتجازهما من قبل المخابرات السويدية.

وكان قد تم توقيف إمام مسجد

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