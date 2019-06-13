2019/06/13 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعلن العراق عدم مشاركته في “ورشة العمل الاقتصادية”، التي ستُنظم في البحرين في أواخر الشهر الجاري بدعوة أمريكية، مؤكدا تمسكه بموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية.وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن “العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”.

وأكد الصحاف على أن هذه القضية مركزية في الوعي الشعبي والسياسي العراقي وخطاب وزارة الخارجية.

وأعلنت كل من واشنطن والمنامة في بيان مشترك الشهر الماضي عقد “ورشة اقتصادية” في المنامة يومي 25 و26 يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.

وقال البيت الأبيض إن مؤتمر المنامة “فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومات، والمجتمع المدني، وقادة الأعمال، لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة، التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقية سلام”.

وامتنعت فلسطين عن المشاركة في أعمال هذه “الورشة الاقتصادية” ودعت البلدان العربية إلى مقاطعتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف موقفه من المشاركة بمؤتمر البحرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف موقفه من المشاركة بمؤتمر البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).