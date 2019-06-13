“بالصور”.. حريق في اراض زراعية بنينوى

2019/06/13 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، باندلاع حريق في اراض زراعية في قضاء الحمداني بمحافظة نينوى.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن ‘حريقا كبيرا التهم المزارع في قضاء الحمدانية بسهل نينوى’.واضاف، أن ‘هناك إستنفار لفرق الدفاع المدني وسيارات الأطفاء لإخماد الحريق’.

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