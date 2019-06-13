2019/06/13 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين / خطوة برس أعلنت شرطة صلاح الدين اليوم الخميس عن مقتل داعشيين اثنين أقدما على قتل مزارع بعد خطفه من إحدى قرى الشرقاط شمالي المحافظة.وقالت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قسم شرطة الشرقاط في مديرية شرطة صلاح الدين خرج بناء على معلومات بوجود دواعش في جزيرة العيثة/ قرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل داعشيين في الشرقاط خطفا مزارعا وقتلاه وكالة خطوة برس.

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