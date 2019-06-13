مسلحون يختطفون 14 شخصا شمال سيناء

2019/06/13 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما أفادت به مصادر قبلية وشهود عيان في واقعتين منفصلتين.ونشر الناشط المصري، عبد القادر مبارك، الخميس على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” تفاصيل الواقعتين، مطالبا السلطات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذ المختطفين.وقال مبارك إن مجموعة من […]

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