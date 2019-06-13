رويترز: إصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان

2019/06/13 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت وكالة "رويترز" أنباء بإصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان، نقلاً عن صحيفة، مشيرة إلى أن شركات شحن قامت بإجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان.وكانت هيئة السلامة البحرية البريطانية

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