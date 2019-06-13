أنباء عن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في خليج عُمان

2019/06/13 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أسوشيتد برس -نقلا عن وسائل إعلام إيرانية- بوقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في خليج عُمان.وحذرت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية من وقوع حادث غير محدد بالمنطقة.

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