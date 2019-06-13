انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عمان

2019/06/13 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادقالت وكالة “أسوشييتدبرس” الأمريكية، إن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصادر عمانية محلية، أن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأفادت المصادر العمانية، التي تحدثت لوكالة يونيوز الإيرانية، ونقلتها وكالة فارس، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان، فيما أكدت أيضا مصادر محلية باكستانية سماعها لدوي الانفجارات، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان.

وقالت حاملتا النفط العملاقتان المذكورتان إنهما تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.

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