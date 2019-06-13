الاحد المقبل موعد عقد المؤتمر الفني للادوار النهائية لاندية الدرجة الاولى

2019/06/13 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الاحد المقبل موعدا لعقد المؤتمر الفني الاول للادوار النهائية لاندية الدرجة الاولى.

ودعت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي للعبة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه اليوم الخميس “ممثلي الفرق المتاهلة الى الدوري التاهيلي الاخير لاندية الدرجة الاولى المؤدي الى الدوري الممتاز للحضور يوم السادس عشر من الشهر الجاري لعقد المؤتمر الفني في مقر اتحاد كرة القدم”.

واشار البيان الى ان “الاندية المدعوة هي برايتي و زاخو وغاز الشمال وسامراء وكربلاء والصناعة والرمادي والجنسية والقاسم وميسان وسوق الشيوخ والكوفة”.

واوضح البيان ان” الفرق ستلعب بنظام المجموعتين كل مجموعة ستضم ستة فرق” مبينا ان”اول المجموعتين سيتاهل مباشرة الى الدوري الكرة الممتاز للموسم المقبل”.

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