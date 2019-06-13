2019/06/13 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد اليوم الخميس افتتاح الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بلقاء يجمع الديوانية وأمانة بغداد على ملعب الادارة المحلية في الديوانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الديوانية وامانة بغداد يقصان شريط الجولة 31 من الدوري الممتاز ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الديوانية وامانة بغداد يقصان شريط الجولة 31 من الدوري الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).