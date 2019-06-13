دينيس سواريز: أريد الرحيل عن برشلونة

2019/06/13 | 10:12

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دينيس سواريز مع لاعبي برشلونة

كسر دينيس سواريز لاعب خط وسط برشلونة، صمته حول مستقبله، مؤكدًا أنه يريد الرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “ما أريده هو الرحيل عن برشلونة واللعب، هدفي هو الاستمرار في الدوري الإسباني، وكنت في برشلونة منذ شهرين للتعافي من إصابتي، ولم يخبرني أحد بأي شيء”.

وعن اقترابه من الانتقال لصفوف فالنسيا، علق: “ما زلت أتعافى من الإصابة، وتعافيت من الناحية العملية، ومارسيلينو مدرب فالنسيا هو أفضل مدرب عملت معه على الإطلاق، وأتحدث معه بانتظام”.

وتابع: “ليس صحيحًا ما تردد حول رفضي لفالنسيا، هم لم يُظهروا من قبل اهتماما بضمي مثلما يفعلون الآن”.

واختتم: “لعب دوري أبطال أوروبا هو هدفي الرئيسي، وأريد أن أكون جاهزًا مع بداية الموسم”.

وكان سواريز قد لعب نصف الموسم المنتهي على سبيل الإعارة في صفوف آرسنال الإنجليزي، ورفض المدفعجية ضمه بشكل نهائي، حيث لم يُشارك كثيرًا بجانب تعرضه للإصابة في الأسابيع الأخيرة ليعود مرة أخرى لصفوف البارسا.

ومن المتوقع أن يرحل سواريز عن صفوف البارسا خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة النادي في التخلي عنه بجانب اهتمام فالنسيا القوي بضمه.

المصدر : كووورة

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