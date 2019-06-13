2019/06/13 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعلن مجلس النواب عن اضافة فقرة الى جدول اعمال جلسة اليوم تتعلق بالتصويت على مدير مكتب رئيس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على على مدير مكتب رئيس الوزراء والامين العام للمجلس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على على مدير مكتب رئيس الوزراء والامين العام للمجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).