تربية ميسان تعلن نتائج التعيينات

2019/06/13 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكـد مديرعام تربية ميسان، الخميس، أن مديريته سـتـعـلـن نـتـائـج الـتـعـيـيـنـات عـلـى مــلاك تـربـيـة المحافظة ضـمـن الــدرجــات الـتـعـويـضـيـة وخـلال زيارته التفقدية للجنة الرئيسة المشكلة .وقـال المدير العام لتربية ميسان ريـاض مجبل الـسـاعـدي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن مـديـريـتـه “استكملت تدقيق جميع الاسماء التي قدمت طلبا للتعيين ومـلأت الاسـتـمـارة الخاصة بـه ورشـحـت منهم المستوفين […]

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