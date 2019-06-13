بوتين يحذر من «تدهور العلاقة» مع واشنطن.. وترامب يرد بـ1000 مقاتل

2019/06/13 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن «العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في التدهور، وأصبحت أسوأ وأسوأ»، وقال (في مقابلة مع محطة...

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