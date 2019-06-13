فيصل بن تركي يوضح موقفه من العودة لرئاسة نادي النصر

2019/06/13 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر، موقفه من العودة مجددًا إلى تولي رئاسة النادي.وبرر بن تركي رفضه العودة لرئاسة النادي بأن ظروفه ال...

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