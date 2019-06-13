«الأرصاد» تُنبِّه إلى رياح ترابية في نجران وأمطار رعدية في الباحة

2019/06/13 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى نشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة، يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، و...

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