نجدة بغداد تعتقل سارق حقائب نسائية شرقي العاصمة

2019/06/13 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، بعد ورود شكاوى من المواطنين حول قيام شخص يستقل سيارة نوع (النترا) صفراء اللون بدون لوحات تسجيل، بسرقة الحقائب النسائية من المواطنات، تم تعميم اوصاف السيارة على كافة دوريات النجدة وباشراف ومتابعة مدير نجدة العاصمة بغداد شخصياً لهذا الموضوع".وأضافت أنه "اثناء تجوال دوريات نجدة الكندي مع امر القاطع تم مشاهدة سائق السيارة وبنفس المواصفات وهو يقوم بسرقة حقيبة احد المواطنات في منطقة شارع فلسطين وقرب مثلجات نادية"، مبينة أنه "تم مطاردته والقبض عليه".وتابعت أنه "عثر بحوزته داخل السيارة على حقيبة نسائية وبداخلها موبايل عدد 2 وساعات نسائية عدد 4 واله حاده سكين عدد 2"، مشيراً الى أنه "تم تسليمة اصوليا الى مكتب مكافحة باب المعظم لأكمال التحقيقات القانونية معه".انتهى..م.ر

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