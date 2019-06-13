رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في بغداد

2019/06/13 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الخميس، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين في العاصمة.

وذكر بيان للامانة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "كوادر الامانة قامت برفع الكتل عن موقعين تمثل الموقع الاول بالكتل الكونكريتية عن محيط صندوق الإسكان العراقي ضمن شارع بور سعيد شرقي بغداد".وأضاف البيان ان "الموقع الاخر تمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط جسر السنك قرب الكراج متعدد الطوابق وسط بغداد".وأشار البيان الى ان "العمل تم بجهد مشترك وضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية والدوائر البلدية التي باشرت بحملة لتنظيف المواقع بعد رفع الكتل الكونكريتية عنها".انتهى

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