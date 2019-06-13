اتحاد العراقي يحدد موعد عقد المؤتمر الفني لأندية الدرجة الاولى

2019/06/13 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تحديد يوم الاحد المقبل موعدا لعقد المؤتمر الفني الاول للأدوار النهائية لأندية الدرجة الاولى.

ودعا الاتحاد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، “ممثلي الفرق المتأهلة الى الدوري التأهيلي الاخير لأندية الدرجة الاولى المؤدي الى الدوري الممتاز للحضور يوم السادس عشر من الشهر الجاري لعقد المؤتمر الفني في مقر اتحاد كرة القدم”.

واوضح ان “الاندية المدعوة هي برايتي وزاخو وغاز الشمال وسامراء وكربلاء والصناعة والرمادي والجنسية والقاسم وميسان وسوق الشيوخ والكوفة”.

واشار الى ان “الفرق ستلعب بنظام المجموعتين كل مجموعة ستضم ستة فرق”، مبينا ان “اول المجموعتين سيتأهل مباشرة الى الدوري الكرة الممتاز للموسم المقبل”.

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