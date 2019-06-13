وكيل دي ليخت ينفي اقتراب اللاعب من باريس سان جيرمان

2019/06/13 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كذّب الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، التقارير التي أكدت اتفاقه على نقل موكله لباريس سان جيرمان الفرنسي.وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة لرايولا مع أحد الصحفيين قيل إنها في العاصمة الفرنسة باريس، ورددت تقارير بعدها أن سان جيرمان حسم صفقة ضم دي ليخت.رايولا […]

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