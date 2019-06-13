2019/06/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية من موقعين في بغداد.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الموقع الاول الذي شهد رفع الكتل الكونكريتية، هو محيط صندوق الإسكان العراقي ضمن شارع بور سعيد شرقي بغداد”.واضافت “اما المواقع الاخر تمثل برفع الكتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط صندوق الاسكان وجسر السنك وكالة خطوة برس.

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