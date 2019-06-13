البحرية الأميركية: ناقلتا نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان

2019/06/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الأميركية، الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي النفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.وأشار الأسطول الخامس الأميركي: "تلقينا رسالتي استغاثة

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