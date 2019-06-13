حرائق وانفجارات في ناقلتي نفط بخليج عُمان

2019/06/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر مطلعة أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في مياه خليج عمان بعد وقوع انفجارات وحرائق على متنهما، وتم إعلان حالة التأهب وسط حالة التوتر التي تسود المنطقة.

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