أسعار النفط تقفز بعد حادث بناقلتي نفط في خليج عمان

2019/06/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط بشكل سريع بعد ورود أنباء عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، وفقا لمصادر إعلامية متعددة.

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