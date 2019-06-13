مصادر: ناقلتين في خليج عمان تخلي طاقهما بعد تعرضهما الى حادث

2019/06/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ افادت مصادر في الشحن البحري والتجارة ، اليوم الخميس، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.وذكرت المصادر أن "إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما"

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.



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