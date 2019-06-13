الطقس: درجات حرارة مرتفعة الأيام المقبلة

2019/06/13 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الزلزال والرصد الجوي، اليوم الخميس، عن استمرار تأثير المرتفع شبه المداري الموسمي خلال الإيام الأربعة المقبلة، متسبب باستقرار تام في الأجواء، ومن المتوقع احتفاظ درجات الحرارة على معدلها الحالي حتى ترتفع يوم الثلاثاء، ومن ثم تنخفض مجدداً لتستقر لفترة ليست بالقليلة في درجات حرارة معتدلة.وقال المتنبئ علي الموسوي في تغريده له على صفحته في فيسبوك، إنه "القادمة ستكون الأجواء في الأيام الأربعة القادمة صافية ومشمسة ومستقرة في كافة انحاء البلاد مع ظهور قطع السحب المتفرقة أحيانا غير الممطرة في بعض الاقسام الشمالية من البلاد”.

وأضاف، أن "البلاد والمنطقة تأثرت بحوض علوي بارد تسبب بنزول كتل هوائية معتدلة، تعمل على خفض درجات الحرارة وتراجع للمنخفض الموسمي مؤقتاً، وحسب آخر التحديثات الصادرة لدينا تستمر الاجواء المعتدلة اليوم الخميس، لكن اعتباراً من الجمعة ولغاية الثلاثاء المقبل تشير نماذج الطقس لتراجع الكتلة المعتدلة مؤقتا بسبب عودة نشاط قوي للمنخفض الحراري الهندي الموسمي".

وتابع، انه "اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل كافة نماذج الطقس تشير إلى عودة قوية للحوض العلوي البارد وسوف يكون تأثيره كبير على البلاد من حيث نزول كتل هوائية معتدلة تسبب بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها السنوية وقد تلامس في العاصمة بغداد 38درجة".

وأوضح، أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الأربعة القادمة للمناطق الشمالية فتكون العظمى مابين(31-40) والصغرى(22-27), فيما تترواح العظمى في المناطق الغربية ما بين (38-43) والصغرى(28-32), أما في المناطق الوسطى فتكوت درجات الحرارة العظمى ما بين (40-49) والصغرى (32-36), وفي المناطق الجنوبية تكون العظمى ما بين (45-50) والصغرى (30-37),

وأقاد، ان "يوم الخميس ستكون درجات الحرارة معتدلة واعتباراً من الجمعة يبدأ الارتفاع وتشتد السبت والاحد والاثنين وتخف تدريجيا اعتبارا من الثلاثاء القادم".

وأشار إلى، أن "التوقعات مازالت تؤكد تواجد الحوض العلوي البارد ونزول كتل هوائية معتدلة منتصف الاسبوع المقبل ونماذج تتفق بتعرض البلاد لانخفاض كبير في درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل المصادف 18 حزيران ولغاية نهاية الشهر الجاري".



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