2019/06/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اعمال مؤتمر اتحاد الدولي للصحفيين بدورته الثلاثين في تونس بمشاركة العراق المتمثلة بنقابة الصحفيين العراقيين والذي عقد تحت شعار من أجل صحافة حرّة” بحضور الرئيس التونسي ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين اضافة الى نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب وعدد من اعضاء نقابة الصحفيين العراقيين فضلا عن نقيب الصحفيين التونسيين ورئيس الفدرالية الإفريقية (

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة العراق انطلاق أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق انطلاق أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق انطلاق أعمال المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).