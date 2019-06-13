بوتين: علاقتنا بأمريكيا متدهورة ومن سيئ الى اسوأ

2019/06/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية، ان" العلاقات متدهورة بين روسيا والولايات المتحدة وأصبحت من سيئ إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن" الإدارة الأميركية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات".يشار الى ان واشنطن توسيع قائمة عقوباتها ضد موسكو وفرضت وزارة الخارجية الأميركية تدابير تقييدية ضد مصنع "أفانغارد" في موسكو.انتهى..م.ر

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