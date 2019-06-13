تقرير يفجّر فضيحة جديدة: الأميركان هرّبوا عشرات القيادات الداعشية من ايدي العراقيين

2019/06/13 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الخميس، عن قيام القوات الأميركية بتهريب عشرات القيادات بتنظيم “ داعش” الإجرامي مقابل مبالغ مالية، مبينة أن أطرافاً صديقة سربت معلومات لمسؤولين في الحكومة عن وجود معتقلين عراقيين جرى أسرهم في الباغوز من قبل الأكراد وأخذهم الأميركيون.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مسؤولين عراقيين قولهم، إن […]

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