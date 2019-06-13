إصابة ناقلتي نفط بأضرار بحادث في خليج عمان

2019/06/13 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية الأميركية، الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عمان، وأنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة

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