سيرخيو راموس يتجاهل دعوة رونالدو إلى حفل زفافه

2019/06/13 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرخيو راموس، إقامة حفل زفافه من صديقته بيلار روبيو، بعد غد السبت، في مدينة إشبيلية مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من ا...

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