جوارديولا ينتزع لقبًا مهمًّا من زين الدين زيدان

2019/06/13 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني؛ لقب المدرب الأكثر شهر...

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