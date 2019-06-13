الاتحاد الأوروبي يطرح 2.5 مليون تذكرة لبطولة أمم أوروبا

2019/06/13 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ التسجيل على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، للمشاركة في قرعة المرحلة الأولى لشراء تذاكر نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم...

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