2019/06/13 | 10:53

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البرلمان يعقد اليوم جلسة إعتيادية لقراءة ومناقشة والتصويت على عدد من القوانين

من المقرر أن يعقد مجلس النواب في الساعة الحادية عشرة من صباح

اليوم الخميس جلسة إعتيادية لقراءة ومناقشة والتصويت على عدد من

القوانين.

مراسل آفاق أوضح أن جدول الأعمال سيتضمن تأديــــة اليميـــن

الدستورية لبعـض النواب البـدلاء واستكمال التصويت على مشروع قانون

المصانع الأهلية والتصويت على صيغة قرار بشأن إنهاء عمل مجلس مفوضين

هيئة الإعلام والاتصالات والتصويت على صيغة قرار بأعتبار يوم الرابع

عشر من حزيران مناسبة وطنية والقراءة الأولى لمشروعي قانوني

اللاجئين والعفو من العقوبات الضريبية ، فضلاً عن مناقشة موضوع

إحراق المحاصيل الزراعية وأزمة السكن.

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