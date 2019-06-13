2019/06/13 | 10:53

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رويترز: طوربيد أصاب ناقلة نفط في خليج عُمان

الخميس

13

حزيران

2019 :

10:33 am

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أفادت وكالة رويترز أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية

قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس.

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