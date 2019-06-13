في ذكرى تأسيسه الخامسة.. تجمع السند الوطني: المرجعية العليا والحشد الشعبي صماما أمان العراق

2019/06/13 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تجمع السند الوطني، اليوم الخميس، ان المرجعية العليا والحشد الشعبي صماما أمان العراق، فيما أشار الى ان فتوى الجهاد الكفائي خلقت جيلا ثوريا جديدا وصنعت أمة مجاهدة وسيقطع دابر المؤامرة التي تحاك ضد العراق.وفيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم يا ابناء شعبنا العراقي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطل ...

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