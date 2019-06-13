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ارتفاع أسعار النفط 3% بعد انفجاري بحر عمان


ارتفاع أسعار النفط 3% بعد انفجاري بحر عمان
2019/06/13 | 10:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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