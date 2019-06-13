2019/06/13 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن قيام مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة بتنفيذ عمليَّة ضبط حالتي تجاوزٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة بالمحافظة.وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن من ضبط إضبارتي عقارين تمَّ التجاوز عليهما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حالتي تجاوز على أراض تابعة لجهاز المخابرات في الديوانية وكالة خطوة برس.

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