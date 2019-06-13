النزاهة تضبط تجاوزاتٍ على أرضٍ عائدةٍ لجهاز المخابرات بالديوانية

2019/06/13 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ، الخميس، عن قيام مكتب تحقيق الهيأة في الديوانيَّة بتنفيذ عمليَّـة ضبط حالتي تجاوزٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة بالمحافظة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى إنَّ “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة […]

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