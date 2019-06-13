2019/06/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة ” story ” الخاصة بحسابها على موقع إنستغرام، وهي بدون مكياج.وظهرت نادين بشكل طبيعي حيث بدت وكأنها على البحر، وذلك خلال قضائها عطلة خارج لبنان وتحديداً في ايطاليا.



وعلقت على الصورة بالقول: “اشتقت لكم جميعا”، وهي تقصد بذلك متابعينها ومحبيها.

وانتشرت في ما بعد هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعين بجمالها الطبيعي، وقال البعض الآخر بأنها جميلة جدا على طبيعتها معتبرين أنها أفضل من دون مكياج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادين نجيم بدون مكياج… شاهد) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادين نجيم بدون مكياج… شاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).