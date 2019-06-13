عبدالامير الركابي - استبدالات الايديلوجيا والواقع/- التحولّه- والماركسية واليسار الشرق متوسطي/4

2019/06/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي مثلت الماركسية بالصيغ المتجسدة والممكنة في شرق المتوسط خارج الماركسية واللينينية، ضرورة ضمن اللحظة التي وجدت خلالها، مع انها ظلت برانية، ومنعدمة الفعل حين يتعلق الامر بالالتحاق بالعصر الحداثي الأوربي، أي عالم الثورة البرجوازية، وان المتاخر المكمل منه، كما حصل في روسيا، او البلدان المسماة اشتراكية في اوربا الشرقية، او الصين، حيث تتجلى الطبعة الثانية من الانتقال البرجوازي الراسمالي الاست......

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