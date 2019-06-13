حميد الغزي يناقش مع وفد اممي خارطة طريق الاعمار

2019/06/13 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع مسؤولي برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat برئاسة المدير وكالة يوكو اوتسوكي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية للبرنامج /عرفان علي /خارطة طريق عمل البرنامج والاستراتيجية القادمة لإعمار المناطق المحررة ومعالجة أزمة السكن في العراق.واكد حسب بيان للامانة دعم الحكومة العراقية لنشاطات البرنامج الأممي، كونه يقع […]

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