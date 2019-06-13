2019/06/13 | 11:00

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عاجل ..مصادر اعلامية: حادث ناقلتي النفط وقع على بعد 30 كم من ميناء جاسك جنوب ايران

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