فنانة تشكيلية من كربلاء :المرأة لها القدرة برسمها إنقاذ وطن!

2019/06/13 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايمان الموسوي فنانة تشكيلية من كربلاء تستعمل فرشاتها لترسم كل شيء بنظرة مختلفة وتعطي للأمور معان ومفاهيم جديدة، أقامت العديد من المعارض للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.جعلنا ذلك نتوقف عند لوحات الرسامة الموسوي ونحاول ان نفك رموز افكارها التقينا بها وكان لنا هذا الحوار معها:1/هل لك ان تعرفي قرائنا بشخصك الكريم؟ايمان هاشم الموسوي خريجة الكلية التقنية الوسطى قسم الصيدلة.

2/ كيف بدأت قصتك مع الرسم ؟الرسم هو عالمي الخاص الذي أجد نفسي فيه موهبتي منذ الطفولة أحببت الرسم وصقلت موهبتي تدريجيا.

3_متى شعرتِ بأنك بحاجة للرسم وليس لأي شيء آخر، وهل هذه الموهبة ترتبط بمسببات لديك حتى تمارسيها ؟اني دائما بحاجة إلى الرسم لانه الأوكسجين مثلما احتاج الماء والهواء، اني دائما ارسم عن معاناة المرأة في مجتمعنا ليس المرأة الضعيفة المغلوب على أمرها بل المرأة القوية المجتهدة التي تعرف ان تتماشى مع الواقع.

4_ما هو الهدف من الرسم ؟الهدف من الرسم طبعا بالبداية موهبة بعد ذلك اصبحت لوحاتي لها صدى في العراق والعالم العربي بحيث شركة موبايل اخذت إحدى لوحاتي، بعدها أصبح الرسم لي كمردود مادي.

5/هل تظنّين أن العراق لا يهتم كثيراً بالفنانين التشكيليين؟يواجه الفن التشكيلي في العراق مشاكل حقيقة و معوقات مثلا عدم وجود قاعات للعرض او قاعات بمبالغ خيالية لا يستطيع الفنان دفعها،ظروف العراق الخاصة ادت إلى تراجع الاهتمام بالفنون.وأضافت الموسوي أن المـرأة تعطي كثيراًوأن عطاءها هو الحياة والجمال وعلينا منحها الثقة والفرصة لإنقاذ هذا الوطن برسمها.

6/ما هي أفضل المعارض والأعمال التي قمت بها؟اشتركت بعدة معارض اهمها في بغداد الكرادة وكان ايراده للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة كذلك مع رابطة ارت سكريس للثقافة والفنون اشتركت بلوحة عن معركة الطف بين الحرمين ونلت شهادة تقديرية،اشتركت في مهرجان خان النخيلة ونلت شهادة تقديريةاشتركت في بغداد كلنا تشكيليون ونلت شهادة تقديري من عمادة جامعة دجلة،دعوات كثيرة تأتيني للمشاركة خارج العراق لكن احيانا لا استطيع لظروفي الخاصة.

7/اي الاشخاص كان له تاثير في اتجاهك للرسم؟والدي الاستاذ هاشم الموسوي مدرس مادة التاريخ كان له الفضل الأكبر منذ الطفولة كان مدرس مادة الفنية زميله هو من بدا بصقل موهبتي وبعدها الاستاذ الفنان التشكيلي عصام عبد الاله.8/الفيسبوك كيف تريه اثر في الفن ؟ وفي نشر الوعي ؟الفيسبوك كان له الاثر في انتشار لوحاتي نوعا ما وله الأثر في نشر هذا الفن وقبوله للمجتمع،انا اقول تبدا الإنسانية عندما ناخذ فن الرسم على محمل الجد الفن يخلق عالم الخير والمحبة.

9/ما هي امنيتك الفنية ؟ والعراقية بصورة عامة ؟امنيتي في العراق ولكل انسان ان ياخذون فن الرسم على محمل الجد وان يشجعون المرأة خاصة الفنانه التشكيلية لا ان يقفوا بطريقها والأكثر يحاربونها لأنها امراة.

10/ماذا توحي لك الكلمات التالية:الانسان , الاحساس ,الضمير , الابداع.الإنسان هو الكائن الأكثر تطورا من الناحية العقلية والعاطفية.الاحساس ان يشعر الإنسان بغيره.الضمير هو قدرة الإنسان على تميز الخير والشر.الإبداع هو الاجتهاد والمثابرة والإصرار على النجاح نحو الافضل.

11/كلمة أخيرة ؟كلمة اخيرة اتمنى ما أقدمه من فن ومن خلال رؤية لوحاتي ان اكون قد وصلت إلى افكار هادفة ومشاعر جميلة تستمتعون بلوحاتي واشكرتشجيعكم لفن الرسم ولدور المرأة في المجتمع دمتم للفن وللثقافة.

حاورها /منار قاسم

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