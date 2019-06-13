المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقضية اقالة عقيل الطريحي الى الاحد القادم

2019/06/13 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجلت المحكمة الادارية قضية النظر باقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي الى يوم الاحد القادم وبحسب مصدر من محافظة كربلاء لوكالة نون الخبرية فان المحكمة الادارية اجلت النظر باقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي الى يوم الاحد القادم للبت بها بشكل نهائي بعد ان قدم الاخير لائحته التي تبطل اتهامات مجلس المحافظة ضده.

وصوت مجلس محافظة كربلاء، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي، في جلسة طارئة عقدها الخميس 23/5/2019، وبحضور 26 عضواً من اصل 27

مكتب محافظ كربلاء يرد على اقالة الطريحي:ملاذنا هو القضاء ونحن نثق بعدالته

ورد مكتب محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي على قرار مجلس محافظة كربلاء يوم امس الخميس والذي قرر باغلبية اعضائه اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه للمرة الثانية

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